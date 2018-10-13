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Дальнее зарубежье 13.10.2018 21:42

Талибы подтвердили переговоры с США в Катаре по решению афганского конфликта

Представитель афганского экстремистского движения "Талибан" Забихулла Муджахид подтвердил в субботу, что представители талибов провели прямые переговоры с делегацией США, сообщают западные СМИ.

Переговоры состоялись в Катаре в пятницу. В них с американской стороны, в частности, принял участие спецпосланник Залмай Халилзад, курирующий афганский вопрос.

Представитель талибов пояснил, что стороны обменялись мнениями по теме "мирного завершения вторжения (США и их союзников - ИФ) в Афганистан".

Стороны, по его словам, согласились продолжать контакты. При этом З.Муджахид отметил, что присутствие иностранных военных в Афганистане осложняет переговорный процесс.

В июле поступали сообщения, согласно которым делегации США и талибов провели переговоры, но тогда ни одна из сторон официально это не подтвердила.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]