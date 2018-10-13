Талибы подтвердили переговоры с США в Катаре по решению афганского конфликта

Представитель афганского экстремистского движения "Талибан" Забихулла Муджахид подтвердил в субботу, что представители талибов провели прямые переговоры с делегацией США, сообщают западные СМИ.
Переговоры состоялись в Катаре в пятницу. В них с американской стороны, в частности, принял участие спецпосланник Залмай Халилзад, курирующий афганский вопрос.
Представитель талибов пояснил, что стороны обменялись мнениями по теме "мирного завершения вторжения (США и их союзников - ИФ) в Афганистан".
Стороны, по его словам, согласились продолжать контакты. При этом З.Муджахид отметил, что присутствие иностранных военных в Афганистане осложняет переговорный процесс.
В июле поступали сообщения, согласно которым делегации США и талибов провели переговоры, но тогда ни одна из сторон официально это не подтвердила.
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