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Дальнее зарубежье 19.10.2018 17:17

Южная Корея и США планируют активизировать учения морпехов в 2019 году

Южная Корея и США намерены в 2019 году увеличить количество совместных военных учений с участием морской пехоты, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на заявление Корпуса морской пехоты Республики Корея.

"Мы активизируем союзные учения, чтобы укрепить совместный боевой потенциал", - говорится в заявлении.

Телеканал напоминает, что в 2018 году Сеул и Вашингтон приняли решение сократить численность подобных учений в рамках мер по снижению напряженности на Корейском полуострове, денуклеаризации КНДР и по установлению прочного мира в регионе.

Однако теперь Южная Корея и США запланировали на 2019 год 24 учений с участием морской пехоты. При этом аналогичные мероприятия проходили 14 раз в 2016 году и 17 раз в 2017 году, напоминает Уай-Ти-Эн.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, МОРПЕХИ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]