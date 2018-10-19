Саудовская Аравия в августе увеличила экспорт и добычу нефти - JODI

Саудовская Аравия в августе увеличила экспорт нефти на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, добычу - на 1,2%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта поднялся до 7,214 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,118 млн б/с в июле. При этом показатель поднялся на 7,5% относительно августа 2017 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце повысилась до 10,412 млн б/с с 10,288 млн б/с в июле, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель увеличился на 4,6%.

Ирак в августе повысил экспорт нефти на 4% относительно предшествующего месяца и на 6,4% за год - до 4,031 млн б/с. Добыча в стране второй месяц подряд составляла 4,46 млн б/с после того, как на протяжении полугода она оставалась на уровне 4,36 млн б/с. По сравнению с августом прошлого года производство выросло на 1,8%.

Добыча нефти в Венесуэле в последний месяц лета составляла 1,448 млн б/с по сравнению с 1,469 млн б/с в июле. Год назад показатель составлял 1,985 млн б/с.

В Нигерии добыча увеличилась в августе до 1,997 млн б/с против 1,853 2 млн б/с месяцем ранее. При этом экспорт вырос до 1,957 млн б/с с 1,824 млн б/с. В августе прошлого года производство составляло 1,994 млн б/с, поставки за рубеж - 1,912 млн б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, в августе США сократили добычу нефти до 10,961 млн б/с по сравнению с 10,964 млн б/с в предшествующем месяце. При этом за год показатель подскочил на 18,6% (с 9,244 млн б/с).

Экспорт американской нефти составил 1,541 млн б/с против 2,139 млн б/с в июле и 0,772 млн б/с год назад.