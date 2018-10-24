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СНГ 24.10.2018 15:46

НАТО отрабатывает на учениях у границ РФ боевые действия наступательного характера - Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подчеркивает, что военные НАТО отрабатывают боевые действия наступательного характера на учениях у границ РФ.

"Расширяются масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ, растет их интенсивность. Страны блока отрабатывают задачи ведения боевых действий наступательного характера", - сказал С.Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии в Минске.

Он подчеркнул, что к этим мероприятиям альянс активно подключает внеблоковые страны.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ, ШОЙГУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]