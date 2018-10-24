НАТО отрабатывает на учениях у границ РФ боевые действия наступательного характера - Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подчеркивает, что военные НАТО отрабатывают боевые действия наступательного характера на учениях у границ РФ.

"Расширяются масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ, растет их интенсивность. Страны блока отрабатывают задачи ведения боевых действий наступательного характера", - сказал С.Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии в Минске.

Он подчеркнул, что к этим мероприятиям альянс активно подключает внеблоковые страны.