НАТО отрабатывает на учениях у границ РФ боевые действия наступательного характера - Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подчеркивает, что военные НАТО отрабатывают боевые действия наступательного характера на учениях у границ РФ.
"Расширяются масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ, растет их интенсивность. Страны блока отрабатывают задачи ведения боевых действий наступательного характера", - сказал С.Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии в Минске.
Он подчеркнул, что к этим мероприятиям альянс активно подключает внеблоковые страны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»