Китай может снизить налог на покупку малолитражных автомобилей вдвое

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР предложил снизить налог на покупку автомобилей с двигателями не более 1,6 литра вдвое - с 10% до 5%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В этом году продажи автомобилей в Китае могут снизиться впервые за два десятилетия, поскольку торможение экономического роста и торговая война отрицательно сказываются на крупнейшем авторынке мира.

В прошлом году около 70% автомобилей, проданных в Китае, составили машины с объемом двигателей не более 1,6 л, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

С 2015 года в Китае действовали налоговые льготы при покупке новых автомобилей, которые были полностью отменены в начале текущего года.

В сентябре продажи автомобилей дилерскими организациями упали на 12% в годовом выражении, до 2,06 млн. Прирост за девять месяцев 2018 года составил всего 0,6%.

Акции европейских автопроизводителей, включая Volkswagen, BMW и Daimler, дорожают более чем на 5% в понедельник на новостях о возможном стимулировании продаж автомобилей в Китае.