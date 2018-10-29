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Транспорт и связь 29.10.2018 21:02

Китай может снизить налог на покупку малолитражных автомобилей вдвое

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР предложил снизить налог на покупку автомобилей с двигателями не более 1,6 литра вдвое - с 10% до 5%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В этом году продажи автомобилей в Китае могут снизиться впервые за два десятилетия, поскольку торможение экономического роста и торговая война отрицательно сказываются на крупнейшем авторынке мира.

В прошлом году около 70% автомобилей, проданных в Китае, составили машины с объемом двигателей не более 1,6 л, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

С 2015 года в Китае действовали налоговые льготы при покупке новых автомобилей, которые были полностью отменены в начале текущего года.

В сентябре продажи автомобилей дилерскими организациями упали на 12% в годовом выражении, до 2,06 млн. Прирост за девять месяцев 2018 года составил всего 0,6%.

Акции европейских автопроизводителей, включая Volkswagen, BMW и Daimler, дорожают более чем на 5% в понедельник на новостях о возможном стимулировании продаж автомобилей в Китае.

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Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, НАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]