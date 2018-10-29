Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0258 GBR   2.1817 TRY   0.3039

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.59 Brent   77.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 23° Завтра 11° 19° 31 Окт 12° 18° 1 Ноя 15°

Наука и образование 29.10.2018 18:45

Минобразования получит 2 млн манатов на строительство двух новых школ в Гахе и Шеки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился на начальном этапе выделить министерству образования 2 млн манатов из госбюджета на строительство новых зданий общеобразовательных школ в Гахском и Шекинском районах

Распоряжением И.Алиева предусмотрено строительство школы на 216 учащихся в селе Алибейли Гахского района и 960 учащихся в городе Шеки.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2019 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение строительства новых зданий школ.

Соответствующие распоряжения опубликованы в понедельник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШКОЛА, СТРОИТЕЛЬСТВО, СРЕДСТВА


Похожие новости


Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Лерикском районе Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агджабединском районе Минобразования отбирает подрядчика для строительства нового здания школы №1 в городе Хызы В Лахыче будет построена новая школа, из госбюджета на эти цели выделяется 3,5 млн манат Новая школа открылась в Лерикском районе Азербайджана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]