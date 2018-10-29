Минобразования получит 2 млн манатов на строительство двух новых школ в Гахе и Шеки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился на начальном этапе выделить министерству образования 2 млн манатов из госбюджета на строительство новых зданий общеобразовательных школ в Гахском и Шекинском районах

Распоряжением И.Алиева предусмотрено строительство школы на 216 учащихся в селе Алибейли Гахского района и 960 учащихся в городе Шеки.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2019 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение строительства новых зданий школ.

Соответствующие распоряжения опубликованы в понедельник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде