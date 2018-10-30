Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9348 RUR   0.0259 GBR   2.1771 TRY   0.3064

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 20° Завтра 13° 19° 1 Ноя 16° 2 Ноя 15°

Макроэкономика 30.10.2018 11:10

ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку до 9,75%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял 30 октября решение о снижении учетной ставки до 9,75% с 10%, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции во вторник.

"С учетом укрепления макроэкономической стабильности и однозначной инфляции правление Центрального банка Азербайджана во вторник приняло решение о снижении учетной ставки с 10% до 9,75%", - сказал Э.Рустамов.

По его словам, кроме этого, нижний порог процентного коридора снижен с 8% до 7,75%, верхний - с 12% до 11,75%.

Э.Рустамов добавил, что в следующий раз правление ЦБА планирует рассмотреть вопрос пересмотра параметров процентного коридора в декабре 2018 года.

Центробанк Азербайджана в текущем году ранее три раза снижал учетную ставку: с 12 февраля она была снижена с 15% до 13%, с 9 апреля - с 13% до 11%, с 14 июня – с 11% до 10%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТАВКА, УЧЕТНАЯ, СНИЖЕНИЕ


Похожие новости


ЦБ Азербайджана с 9 апреля снизил учетную ставку до 11% с 13% - глава банка ЦБ Азербайджана продолжит снижение учетной ставки в условиях замедления инфляции - SIR ЦБ Азербайджана в апреле проведет очередное обсуждение по учетной ставке ЦБ Азербайджана с 12 февраля снизил учетную ставку до 13% с 15% ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 15%, в следующий раз рассмотрит этот вопрос 15 февраля 2018г ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 15%, в следующий раз рассмотрит этот вопрос 15 ноября

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]