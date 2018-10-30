ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку до 9,75%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял 30 октября решение о снижении учетной ставки до 9,75% с 10%, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции во вторник.

"С учетом укрепления макроэкономической стабильности и однозначной инфляции правление Центрального банка Азербайджана во вторник приняло решение о снижении учетной ставки с 10% до 9,75%", - сказал Э.Рустамов.

По его словам, кроме этого, нижний порог процентного коридора снижен с 8% до 7,75%, верхний - с 12% до 11,75%.

Э.Рустамов добавил, что в следующий раз правление ЦБА планирует рассмотреть вопрос пересмотра параметров процентного коридора в декабре 2018 года.

Центробанк Азербайджана в текущем году ранее три раза снижал учетную ставку: с 12 февраля она была снижена с 15% до 13%, с 9 апреля - с 13% до 11%, с 14 июня – с 11% до 10%.

Н.Аббасова