ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку на 50 б.п. - до 8,5%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении со 2 ноября учетной ставки до 8,5% с 9%.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора снижен до 7% с 7.5%, верхний - до 9,5% с 10%.

До этого ЦБ три заседания подряд сохранял учетную ставку без изменений.

В следующий раз ЦБ обсудит вопрос учетной ставки 20 декабря.

Р.Ахмедов