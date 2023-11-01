ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку на 50 б.п. - до 8,5%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении со 2 ноября учетной ставки до 8,5% с 9%.
В пресс-релизе ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора снижен до 7% с 7.5%, верхний - до 9,5% с 10%.
До этого ЦБ три заседания подряд сохранял учетную ставку без изменений.
В следующий раз ЦБ обсудит вопрос учетной ставки 20 декабря.
Р.Ахмедов
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