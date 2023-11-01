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Макроэкономика 01.11.2023 14:03

ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку на 50 б.п. - до 8,5%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении со 2 ноября учетной ставки до 8,5% с 9%.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора снижен до 7% с 7.5%, верхний - до 9,5% с 10%.

До этого ЦБ три заседания подряд сохранял учетную ставку без изменений.

В следующий раз ЦБ обсудит вопрос учетной ставки 20 декабря.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦБ, СТАВКА, УЧЕТНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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