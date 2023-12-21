Банк Англии начнет снижать ставки в мае 2024г - Goldman

Банк Англии начнет снижение процентных ставок в мае следующего года, прогнозирует Goldman Sachs.
Ранее американский банк полагал, что британский регулятор приступит к смягчению денежно-кредитной политики в июне.
По мнению Goldman, Банк Англии будет снижать ставки до достижения ими уровня 3% в мае 2025 года.
На минувшей неделе британский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых - максимальном с 2008 года.
Потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на минимальные с сентября 2021 года 3,9% в годовом выражении, сообщило накануне Национальное статистическое управление (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,6% в октябре.
Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали снижения темпов роста цен до 4,4%.
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