Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8614 RUR   0.0188 GBR   2.1491 TRY   0.0584

Цена на нефть

20.12 $/bbl +/- WTI 74.22 +0.28 Brent 79.70 +0.47

Дальнее зарубежье 21.12.2023 21:37

Банк Англии начнет снижать ставки в мае 2024г - Goldman

Банк Англии начнет снижение процентных ставок в мае следующего года, прогнозирует Goldman Sachs.

Ранее американский банк полагал, что британский регулятор приступит к смягчению денежно-кредитной политики в июне.

По мнению Goldman, Банк Англии будет снижать ставки до достижения ими уровня 3% в мае 2025 года.

На минувшей неделе британский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых - максимальном с 2008 года.

Потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на минимальные с сентября 2021 года 3,9% в годовом выражении, сообщило накануне Национальное статистическое управление (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,6% в октябре.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали снижения темпов роста цен до 4,4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦБ, СТАВКА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Банк Англии ждет ясности по росту зарплат перед решением о снижении ставки Банк Англии сохранил ставку уровне 5,25% годовых, как и ожидалось Банк Англии сохранил ставку уровне 5,25% годовых, как и ожидалось Банк Англии будет и дальше придерживаться жесткой монетарной политики Банк Англии неожиданно сохранил ставку уровне 5,25% годовых Банку Англии стоит долго удерживать ставку на текущем уровне Банк Англии повысил ставку на 25 б.п., до 5,25% годовых Банк Англии улучшил прогнозы для ВВП Великобритании на 2023-2024гг, больше не ждет рецессии Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 25 б.п. - до 4,5% Банк Англии намерен сократить расходы на деятельность в сфере климата - Bloomberg

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az