Банк Англии начнет снижать ставки в мае 2024г - Goldman

Банк Англии начнет снижение процентных ставок в мае следующего года, прогнозирует Goldman Sachs.

Ранее американский банк полагал, что британский регулятор приступит к смягчению денежно-кредитной политики в июне.

По мнению Goldman, Банк Англии будет снижать ставки до достижения ими уровня 3% в мае 2025 года.

На минувшей неделе британский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых - максимальном с 2008 года.

Потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на минимальные с сентября 2021 года 3,9% в годовом выражении, сообщило накануне Национальное статистическое управление (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,6% в октябре.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали снижения темпов роста цен до 4,4%.