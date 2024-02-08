Банк Англии меньше обеспокоен инфляцией, сфокусирован на сроках удержания текущей ставки

Фокус внимания руководителей Банка Англии сместился с устойчивости инфляционного давления на то, как долго следует удерживать базовую процентную ставку на текущем уровне, заявила заместитель управляющего британского ЦБ по вопросам финансовой стабильности Сара Бриден.
"Я стала меньше беспокоиться о том, что может потребоваться дальнейшее ужесточение политики, - сказала она в ходе мероприятия в среду. - Вместо этого фокус внимания мой и моих коллег по Комитету по денежно-кредитной политике (MPC) сместился на вопрос о том, как долго нам следует сохранять ставку на нынешнем уровне".
Банк Англии оставил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам заседания 1 февраля. Ставка удерживается на этой отметке - максимальной с 2008 года - с сентября, до этого британский ЦБ поднимал ее 14 заседаний подряд.
За сохранение ставки на минувшем заседании проголосовали шестеро из девяти членов MPC, включая Бриден. Двое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.), один - за снижение на 25 б.п.
"Неожиданное для нас ослабление инфляции в сфере услуг и замедление темпов роста зарплат показывает, что инфляционное давление в Великобритании является немного менее существенным, чем мы предполагали в наших ноябрьских прогнозах, - приводит слова Бриден Market Watch. - Поэтому опасения, связанные с возможностью усиления инфляции, сократились".
Она отметила, что будет внимательно следить за тем, каким образом темпы повышения зарплат и уровень спроса влияют на решения компаний по ценам на их товары и услуги, чтобы делать прогнозы относительно устойчивости движения инфляции к 2%-ной цели Банка Англии.
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