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Финансы 21.09.2023 18:01

Банк Англии неожиданно сохранил ставку уровне 5,25% годовых

Банк Англии по итогам сентябрьского заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых.

Экономисты и участники рынка в целом ждали повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 5,5%.

Таким образом, Банк Англии прервал серию из 14 повышений ставки подряд. Такое решение было принято пятью голосами членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) из девяти, четверо выступили за повышение стоимости заимствований на 25 б.п.

В сообщении регулятора говорится, что денежно-кредитная политика останется на довольно ограничительном уровне в течение "достаточно длительного" периода, и отмечается, что Центробанк может вернуться к повышению ставки в случае сохранения инфляционного давления.

Руководство Банка Англии также единогласно поддержало сокращение объема гособлигаций на балансе ЦБ на 100 млрд фунтов в ближайшие 12 месяцев, до 658 млрд фунтов.

Решение не повышать процентную ставку, вероятно, стало следствием неожиданного замедления инфляции в Великобритании, о котором стало известно накануне.

Темпы роста потребительских цен в стране в августе замедлились до 6,7% в годовом выражении по сравнению с 6,8% в июле, достигнув минимума с февраля 2022 года и оказавшись на 0,4 процентного пункта ниже прогноза Банка Англии.

В товарном секторе инфляция составила 5,2% в августе, в секторе услуг - 6,8%, причем оба показателя были ниже ожиданий Центробанка. Снижение инфляции в секторе услуг ЦБ отчасти объясняет сезонными колебаниями цен на авиабилеты и отели.

"Как ожидается, потребительская инфляция существенно снизится в ближайшей перспективе, что станет отражением снижения цен на энергоносители и дальнейшего замедления роста цен на продукты питания и основные товары", - говорится в пресс-релизе Банка Англии.

Регулятор по-прежнему считает, что инфляция достигнет целевых 2% во втором квартале 2025 года.

Кроме того, ЦБ отметил признаки слабости британской экономики и теперь прогнозирует, что ВВП Великобритании в третьем квартале вырастет всего на 0,1%, а не на 0,4%, как ожидалось в августе.

"MPC продолжит внимательно отслеживать сигналы сохраняющегося инфляционного давления и устойчивость экономики в целом, включая ситуацию на рынке труда и динамику заработной платы, а также инфляцию в секторе услуг", - отмечается в протоколе.

Фунт стерлингов усилил падение в паре с долларом: фунт теряет 0,7% и торгуется около $1,2256 по сравнению с $1,2349 на закрытие предыдущих торгов. Британский фондовый индекс FTSE 100 снижается примерно на 0,25%.

Итоги следующего заседания Банка Англии будут подведены 2 ноября.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦБ, СТАВКА


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