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Финансы 31.08.2023 21:30

Банку Англии стоит долго удерживать ставку на текущем уровне

Банку Англии лучше удерживать ключевую процентную ставку на уровне, близком к текущим 5,25%, в течение длительного времени, чем поднять ставку, а затем снизить её, считает главный экономист Банка Англии Хью Пилл.

Эффект обоих сценариев в плане борьбы с инфляцией будет примерно одинаковый, но удержание ставки несет в себе меньше рисков для финансовой стабильности, сказал Пилл на мероприятии, организованном Центробанком ЮАР.

"Сейчас упор делается на том, что мы будем сохранять достаточно ограничительную денежно-кредитную политику в течение достаточно длительного времени, чтобы убедиться, что инфляция вернется к целевому уровню на долгосрочной основе", - цитирует Пилла The Guardian.

На прошлом заседании Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25%, что является максимальным уровнем за 15 лет. Участники рынка в целом прогнозируют, что ключевая процентная ставка в Великобритании может достичь 5,75-6%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СТАВКА, ЦБ, МНЕНИЕ


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