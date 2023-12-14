Банк Англии сохранил ставку уровне 5,25% годовых, как и ожидалось

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам последнего в этом году заседания.
Решение совпало с прогнозами участников рынка и аналитиков.
За сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), трое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.), говорится в сообщении британского ЦБ, опубликованном по итогам заседания.
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