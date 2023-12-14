Банк Англии сохранил ставку уровне 5,25% годовых, как и ожидалось

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам последнего в этом году заседания. Решение совпало с прогнозами участников рынка и аналитиков. За сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), трое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.), говорится в сообщении британского ЦБ, опубликованном по итогам заседания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».