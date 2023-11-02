Банк Англии сохранил ставку уровне 5,25% годовых, как и ожидалось

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, что совпало с прогнозами экспертов и аналитиков.

Решение о сохранении ставки на прежнем уровне поддержали шесть из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), трое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.), говорится в сообщении британского ЦБ, опубликованном по итогам заседания.

Текущий уровень ставки является максимальным с 2008 года.

Последние оценки MPC показывают, что Банку Англии, вероятно, придется сохранять ограничительную политику в течение длительного периода времени. Ее дальнейшее ужесточение потребуется в случае появления сигналов более устойчивого, чем ожидается в данный момент, инфляционного давления, отмечают в ЦБ.

"Пока слишком рано думать о снижении ставки, - заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли, слова которого приводятся в сообщении. - Ужесточение политики работает, инфляция замедляется. Нам необходимо видеть, что темпы роста потребительских цен продолжают ослабляться и двигаются к целевому показателю ЦБ в 2%".

"Мы приняли решение сохранить ставку неизменной на этом заседании, но мы внимательно оцениваем, нужно ли дальнейшее ее повышение", - сказал Бейли.

В британском ЦБ ожидают, что инфляция в Британии вернется к целевому уровню лишь в 2025 году.

MPC по-прежнему видит риск усиления инфляции, отмечая, в частности, возможность роста цен на энергоносители из-за событий на Ближнем Востоке.

Банк Англии продолжит внимательно отслеживать показатели инфляции и экономической активности, в том числе, условия на рынке труда и темпы роста зарплат.

Курс фунта к доллару к 16:25 поднялся до $1,2215 по сравнению с $1,2150 на закрытие предыдущей сессии. До публикации итогов заседания фунт торговался на уровне $1,2194.