Банк Англии сохранил ставку уровне 5,25% годовых, как и ожидалось

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, что совпало с прогнозами экспертов и аналитиков.
Решение о сохранении ставки на прежнем уровне поддержали шесть из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), трое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.), говорится в сообщении британского ЦБ, опубликованном по итогам заседания.
Текущий уровень ставки является максимальным с 2008 года.
Последние оценки MPC показывают, что Банку Англии, вероятно, придется сохранять ограничительную политику в течение длительного периода времени. Ее дальнейшее ужесточение потребуется в случае появления сигналов более устойчивого, чем ожидается в данный момент, инфляционного давления, отмечают в ЦБ.
"Пока слишком рано думать о снижении ставки, - заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли, слова которого приводятся в сообщении. - Ужесточение политики работает, инфляция замедляется. Нам необходимо видеть, что темпы роста потребительских цен продолжают ослабляться и двигаются к целевому показателю ЦБ в 2%".
"Мы приняли решение сохранить ставку неизменной на этом заседании, но мы внимательно оцениваем, нужно ли дальнейшее ее повышение", - сказал Бейли.
В британском ЦБ ожидают, что инфляция в Британии вернется к целевому уровню лишь в 2025 году.
MPC по-прежнему видит риск усиления инфляции, отмечая, в частности, возможность роста цен на энергоносители из-за событий на Ближнем Востоке.
Банк Англии продолжит внимательно отслеживать показатели инфляции и экономической активности, в том числе, условия на рынке труда и темпы роста зарплат.
Курс фунта к доллару к 16:25 поднялся до $1,2215 по сравнению с $1,2150 на закрытие предыдущей сессии. До публикации итогов заседания фунт торговался на уровне $1,2194.
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