ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку на 25 б.п. - до 7,75%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении с 1 февраля учетной ставки до 7,75% с 8%.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора снижен до 6,25% с 6,5%, верхний - до 8,75% с 9%.

В последний раз ЦБ пересматривал учетную ставку 21 декабря 2023 года, когда она была снижена на 50 б.п. – до 8%.

Р.Ахмедов