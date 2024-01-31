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Макроэкономика 31.01.2024 10:03

ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку на 25 б.п. - до 7,75%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении с 1 февраля учетной ставки до 7,75% с 8%.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора снижен до 6,25% с 6,5%, верхний - до 8,75% с 9%.

В последний раз ЦБ пересматривал учетную ставку 21 декабря 2023 года, когда она была снижена на 50 б.п. – до 8%.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦБ, СТАВКА, УЧЕТНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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