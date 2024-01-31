ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку на 25 б.п. - до 7,75%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении с 1 февраля учетной ставки до 7,75% с 8%.
В пресс-релизе ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора снижен до 6,25% с 6,5%, верхний - до 8,75% с 9%.
В последний раз ЦБ пересматривал учетную ставку 21 декабря 2023 года, когда она была снижена на 50 б.п. – до 8%.
Р.Ахмедов
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