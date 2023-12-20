ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку на 50 б.п. - до 8%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении с 21 декабря учетной ставки до 8% с 8,5%.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора снижен до 6,5% с 7%, верхний - до 9% с 9,5%.

В последний раз ЦБ пересматривал учетную ставку со 2 ноября, когда она была снижена на 50 б.п. – до 8,5%.

Р.Ахмедов