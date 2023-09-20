ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 9%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 9%.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 7.5%, верхний - 10%.

Решение о сохранении учетной ставки на уроне 9% было принято с учетом проведенных макроэкономических анализов, обновленных прогнозов, изменения факторов внутренней и внешней инфляции и баланса рисков.

ЦБ третье заседание подряд сохраняет учетную ставку без изменений. До этого, банк пять раз подряд повышал учетную ставку - каждый раз на 25 б.п.: в последний раз ЦБ повышал учетную ставку с 4 мая 2023 года - на 25 б.п. - до 9%.

В следующий раз ЦБ обсудит вопрос учетной ставки 1 ноября.

А.Азизов