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Дальнее зарубежье 02.11.2018 12:12

Южная Корея и КНДР договорились подать совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года

Южная Корея и КНДР в пятницу на переговорах в Кэсоне договорились направить в Международный олимпийский комитет (МОК) совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Позднее стороны передадут МОК соответствующий официальный документ.

Кроме того, делегации Южной Кореи и КНДР согласились сформировать совместную команду для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Уай-Ти-Эн напоминает, что ранее Южная Корея и КНДР не принимали совместно у себя Олимпиаду. Однако президент МОК Томас Бах высказывался положительно по поводу таких планов.

Пхеньян и Сеул договорились о совместном проведении Олимпиады в 2032 году на встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2018 года.

Ранее интерес к тому, чтобы принять у себя летние Олимпийские игры 2032 года, также выразили ФРГ, Австралия, Индия и Индонезия.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОЛИМПИАДА, ЗАЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]