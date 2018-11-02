Южная Корея и КНДР договорились подать совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года

Южная Корея и КНДР в пятницу на переговорах в Кэсоне договорились направить в Международный олимпийский комитет (МОК) совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
Позднее стороны передадут МОК соответствующий официальный документ.
Кроме того, делегации Южной Кореи и КНДР согласились сформировать совместную команду для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Уай-Ти-Эн напоминает, что ранее Южная Корея и КНДР не принимали совместно у себя Олимпиаду. Однако президент МОК Томас Бах высказывался положительно по поводу таких планов.
Пхеньян и Сеул договорились о совместном проведении Олимпиады в 2032 году на встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2018 года.
Ранее интерес к тому, чтобы принять у себя летние Олимпийские игры 2032 года, также выразили ФРГ, Австралия, Индия и Индонезия.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»