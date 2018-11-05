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ТЭК 05.11.2018 17:59

США ведут переговоры с рядом стран, добиваясь отказа от импорта ими иранской нефти - Помпео

США продолжают переговоры с рядом стран мира, добиваясь от них отказа от закупок нефти у Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы ведем переговоры с другими странами, чтобы добиться вывода экспорта Ираном нефти на нулевую отметку", - сказал дипломат.

По его словам, уже более 20 стран мира отказались от импорта нефти из Ирана.

В то же время, сообщил госсекретарь, США временно исключили Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею и тайваньские власти из числа стран, на которые будут распространяться санкции в случае продолжения деловых связей с Ираном.

В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00мск) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная сфера отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]