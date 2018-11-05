США ведут переговоры с рядом стран, добиваясь отказа от импорта ими иранской нефти - Помпео

США продолжают переговоры с рядом стран мира, добиваясь от них отказа от закупок нефти у Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы ведем переговоры с другими странами, чтобы добиться вывода экспорта Ираном нефти на нулевую отметку", - сказал дипломат.
По его словам, уже более 20 стран мира отказались от импорта нефти из Ирана.
В то же время, сообщил госсекретарь, США временно исключили Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею и тайваньские власти из числа стран, на которые будут распространяться санкции в случае продолжения деловых связей с Ираном.
В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (08:00мск) вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.
Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная сфера отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.
Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»