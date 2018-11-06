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Дальнее зарубежье 06.11.2018 09:21

У американских спецслужб нет свидетельств попыток взлома системы предстоящих выборов в конгресс - заявление

Спецслужбы США не нашли доказательств, что кто-то пытается взломать систему голосования на предстоящих во вторник выборах в конгресс, говорится в распространенном совместном заявлении ФБР, нацразведки, министерства внутренней безопасности и минюста.

"В настоящее время мы не располагаем свидетельствами попыток взлома нашей системы выборов, которые могли бы воспрепятствовать голосованию, изменить число голосов или повлиять на их подсчет", - говорится в заявлении. Вместе с тем, спецслужбы предупредили, что некоторые зарубежные страны, в том числе Россия, "пытаются оказать влияние на настроения в обществе... и посеять разлад".

С предупреждениями о недопустимости нарушений на выборах выступили президент Дональд Трамп и генпрокурор Джефф Сешнс.

Президент в своем твиттере написал, что силам правопорядка дано строгое указание отслеживать "факты мошенничества при голосовании". Те, кто будут замечены в нарушении порядка и процедуры голосования, будут привлечены к уголовной ответственности, заявил Д.Трамп.

Д.Сешнс сообщил, что спецслужбы будут внимательно следить за процессом выборов и что "мошенничество в процессе голосования недопустимо".

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, СВИДЕТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]