У американских спецслужб нет свидетельств попыток взлома системы предстоящих выборов в конгресс - заявление

Спецслужбы США не нашли доказательств, что кто-то пытается взломать систему голосования на предстоящих во вторник выборах в конгресс, говорится в распространенном совместном заявлении ФБР, нацразведки, министерства внутренней безопасности и минюста.

"В настоящее время мы не располагаем свидетельствами попыток взлома нашей системы выборов, которые могли бы воспрепятствовать голосованию, изменить число голосов или повлиять на их подсчет", - говорится в заявлении. Вместе с тем, спецслужбы предупредили, что некоторые зарубежные страны, в том числе Россия, "пытаются оказать влияние на настроения в обществе... и посеять разлад".

С предупреждениями о недопустимости нарушений на выборах выступили президент Дональд Трамп и генпрокурор Джефф Сешнс.

Президент в своем твиттере написал, что силам правопорядка дано строгое указание отслеживать "факты мошенничества при голосовании". Те, кто будут замечены в нарушении порядка и процедуры голосования, будут привлечены к уголовной ответственности, заявил Д.Трамп.

Д.Сешнс сообщил, что спецслужбы будут внимательно следить за процессом выборов и что "мошенничество в процессе голосования недопустимо".