Республиканцы обеспечили себе большинство в сенате американского конгресса

На проходящих выборах в американский конгресс Республиканская партия обеспечила себе большинство в сенате, получив необходимое 51 место из 100.
Демократическая партия по состоянию 08:00 по московскому времени довольствуется 41 местом. Одно место достается независимому кандидату.
В то же время на выборах в палату представителей демократы вырвались вперед: в 09:00 они уже обеспечили себе 171 место, у республиканцев - 166 мест. Для большинства в нижней палате конгресса одной из партий необходимо занять 218 из 435 мест.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»