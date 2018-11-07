Республиканцы обеспечили себе большинство в сенате американского конгресса

На проходящих выборах в американский конгресс Республиканская партия обеспечила себе большинство в сенате, получив необходимое 51 место из 100.

Демократическая партия по состоянию 08:00 по московскому времени довольствуется 41 местом. Одно место достается независимому кандидату.

В то же время на выборах в палату представителей демократы вырвались вперед: в 09:00 они уже обеспечили себе 171 место, у республиканцев - 166 мест. Для большинства в нижней палате конгресса одной из партий необходимо занять 218 из 435 мест.