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Дальнее зарубежье 07.11.2018 10:12

Республиканцы обеспечили себе большинство в сенате американского конгресса

На проходящих выборах в американский конгресс Республиканская партия обеспечила себе большинство в сенате, получив необходимое 51 место из 100.

Демократическая партия по состоянию 08:00 по московскому времени довольствуется 41 местом. Одно место достается независимому кандидату.

В то же время на выборах в палату представителей демократы вырвались вперед: в 09:00 они уже обеспечили себе 171 место, у республиканцев - 166 мест. Для большинства в нижней палате конгресса одной из партий необходимо занять 218 из 435 мест.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, СЕНАТ, РЕСПУБЛИКАНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]