Президент Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу расширение сотрудничества в сферах туризма и транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку принял спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара, сообщает сайт главы государства.

«На встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и ЕС, проведение в настоящее время переговоров для подписания нового соглашения о стратегическом партнерстве, которое создаст благоприятные условия для будущего всестороннего сотрудничества», - отмечается в информации.

И.Алиев и Т.Клаар также обменялись мнениями по переговорам вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также перспективам расширения сотрудничества Азербайджана с ЕС в сферах туризма, транспорта, образования и др. направлениях.

Как сообщалось ранее, Т.Клаар 7-8 ноября в Баку проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана.

Ф.Исазаде