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Внешняя политика 07.11.2018 12:26

Президент Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу расширение сотрудничества в сферах туризма и транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку принял спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара, сообщает сайт главы государства.

«На встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и ЕС, проведение в настоящее время переговоров для подписания нового соглашения о стратегическом партнерстве, которое создаст благоприятные условия для будущего всестороннего сотрудничества», - отмечается в информации.

И.Алиев и Т.Клаар также обменялись мнениями по переговорам вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также перспективам расширения сотрудничества Азербайджана с ЕС в сферах туризма, транспорта, образования и др. направлениях.

Как сообщалось ранее, Т.Клаар 7-8 ноября в Баку проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЕС, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]