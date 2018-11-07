Геополитика станет ключевым фактором формирования цен на нефтяном рынке, нефть может подорожать до свыше $100 за баррель - BP

Геополитика станет ключевым фактором, влияющим на цены на нефть на мировых рынках в среднесрочной перспективе, считает главный экономист компании BP по России Владимир Дребенцов.

"Очень важным фактором, влияющим на цены на нефть в среднесрочной перспективе, будут геополитические факторы. Угроза падения добычи нефти в Венесуэле и вступление в силу санкций США в отношении Ирана вызывают нервозность на мировых рынках, способствуя более высоким ценам на нефть, чем они могли бы быть за счет фундаментальных факторов", - сказал В.Дребенцов журналистам в Баку в среду.

Он также отметил, что уход с рынка Ирана пока не создаст физической нехватки нефти, поскольку эти объемы будут компенсированы за счет резервных мощностей Саудовской Аравии. "Однако, в среднесрочной перспективе может возникнуть физическая нехватка нефти в случае максимального снижения добычи нефти в Венесуэле и максимального сокращения объемов поставок иранской нефти. Для компенсации недостающих объемов будут использованы все резервные мощности в мире, а они уже сейчас начинают сокращаться до нуля ", - отметил он.

В.Дребенцов подчеркнул вероятность роста цен до отметки выше $100 за баррель. "Однако, говорить о том, что этот рост будет держаться в течение 5 лет неверно. Этот уровень цен достаточно неустойчив", - отметил он.

Главный экономист BP также сообщил, что согласно прогнозам компании по мировому спросу на нефть до 2040 года, в период после 2035 года спрос на нефть перестанет расти.

"Нельзя сказать, что именно в 2035 году наступит пик спроса на нефть, он может наступить и раньше и позже, но факт в том, что это произойдет и это может усилить конкуренцию между странами -производителями", - считает он.

По его словам, к 2040 году основной спрос на нефть будет наблюдаться в развивающихся странах, тогда как основной рост производства нефти будет обеспечен за счет США, "хотя свой вклад внесут и Россия, Бразилия и ОПЕК".

Н.Аббасова