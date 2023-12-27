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Цена на нефть

26.12 $/bbl +/- WTI 75.57 +2.01 Brent 81.07 +2.00

ТЭК 27.12.2023 12:02

Новак: Цена на нефть в 2024г может сложиться в диапазоне $80-85 за баррель Brent

Россия ожидает, что диапазон колебания цен на нефть марки Brent в 2024 году составит $80-85 за баррель, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в среду.

"Цены в течение этого года были более-менее стабильные, и на сегодняшний день они сформированы в районе $80 за баррель марки Brent. (...) Мы тоже пользуемся оценками, безусловно, различных аналитических агентств, и наших аналитических служб, которые работают при министерстве энергетики РФ. Мы думаем, что диапазон колебаний цен марки Brent в следующем году может быть в районе как раз именно $80-85 за баррель. И такие примерно цифры у нас учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития на следующий год", - сказал он.

Новак также отметил, что страны-экспортеры, взаимодействуя между собой, не ставят задачу добиться каких-то определенных цен. "Наша задача - сбалансировать спрос и предложение, чтобы отрасль стабильно работала", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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