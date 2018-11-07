Трамп рассказал о большом количестве поздравлений с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что он получил большое количество поздравлений в связи с победой на промежуточных выборах в США.
"Получил так много поздравлений от такого количества людей с нашей большой победой прошлой ночью, в том числе и из иностранных государств (друзей), которые ждали меня и надеялись на торговые сделки", - написал Д.Трамп в Twitter.
Президент не уточнил, кто именно направил ему поздравления.
Также Д.Трамп заявил, что "большая победа" на выборах прошла под давлением "гадких и враждебных СМИ".
В Twitter президент заявил, что те кандидаты на выборах, кто работал с ним и "придерживался определенной политики и принципов", справились очень хорошо.
"А те, кто нет, скажите до свидания", - добавил Д.Трамп.
Президент сообщил, что в 11:30 (20:30 ) у него состоится пресс-конференция в Белом доме, где он планирует обсудить успехи Республиканской партии на выборах.
В результате промежуточных выборов в США Демократическая партия США смогла получить большинство в палате представителей, а Республиканская партия сохранила большинство в сенате.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»