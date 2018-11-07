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Дальнее зарубежье 07.11.2018 17:05

Трамп рассказал о большом количестве поздравлений с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что он получил большое количество поздравлений в связи с победой на промежуточных выборах в США.

"Получил так много поздравлений от такого количества людей с нашей большой победой прошлой ночью, в том числе и из иностранных государств (друзей), которые ждали меня и надеялись на торговые сделки", - написал Д.Трамп в Twitter.

Президент не уточнил, кто именно направил ему поздравления.

Также Д.Трамп заявил, что "большая победа" на выборах прошла под давлением "гадких и враждебных СМИ".

В Twitter президент заявил, что те кандидаты на выборах, кто работал с ним и "придерживался определенной политики и принципов", справились очень хорошо.

"А те, кто нет, скажите до свидания", - добавил Д.Трамп.

Президент сообщил, что в 11:30 (20:30 ) у него состоится пресс-конференция в Белом доме, где он планирует обсудить успехи Республиканской партии на выборах.

В результате промежуточных выборов в США Демократическая партия США смогла получить большинство в палате представителей, а Республиканская партия сохранила большинство в сенате.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]