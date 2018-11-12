Южная Корея отправила в КНДР груз мандаринов в обмен на партию грибов

Грузовые самолеты ВВС Южной Кореи в понедельник завершат доставку на территорию Северной Кореи груза мандаринов весом около 200 тонн, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителей южнокорейских властей.

Часть партии фруктов уже доставлена в воскресенье.

Представители Сеула отметили, что эта поставка - ответ на партию сосновых грибов, которые были отправлены из Пхеньяна на Юг в сентябре.

Северная Корея передала южанам две тонны сосновых грибов в качестве жеста доброй воли по итогам сентябрьского саммита. В КНДР эти грибы считаются одним из наиболее ценных продуктов.