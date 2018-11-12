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Дальнее зарубежье 12.11.2018 11:46

Южная Корея отправила в КНДР груз мандаринов в обмен на партию грибов

Грузовые самолеты ВВС Южной Кореи в понедельник завершат доставку на территорию Северной Кореи груза мандаринов весом около 200 тонн, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителей южнокорейских властей.

Часть партии фруктов уже доставлена в воскресенье.

Представители Сеула отметили, что эта поставка - ответ на партию сосновых грибов, которые были отправлены из Пхеньяна на Юг в сентябре.

Северная Корея передала южанам две тонны сосновых грибов в качестве жеста доброй воли по итогам сентябрьского саммита. В КНДР эти грибы считаются одним из наиболее ценных продуктов.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, МАНДАРИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]