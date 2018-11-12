Для Азербайджана наши двери открыты - Лукашенко

Вопросы развития экономического сотрудничества обсудят на следующей неделе в Минске президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Беларуси Александр Лукашенко.

«У нас есть о чем поговорить, есть масса вопросов. Хотя должен сказать, что фундамент наших отношений набирает прочность», - сказал А.Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым в преддверии официального визита И.Алиева в Минск, сообщает агентство БЕЛТА.

По словам президента Беларуси, с начала года белорусско-азербайджанский товарооборот увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Это очень хороший прирост, вряд ли есть такой с другими государствами. Вместе с тем потенциал для взаимодействия двух стран гораздо выше. Есть куда расти и есть над чем работать», - подчеркнул А.Лукашенко.

Президент также коснулся двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере, особенно по линии образовательных контактов.

«В частности, около полутысячи азербайджанцев учатся в Беларуси. Для Азербайджана наши двери открыты», - подчеркнул глава государства, отметив важность образовательного и научного обменов.

А.Лукашенко отметил, что Беларусь является другом Азербайджана и всегда готов идти навстречу Баку.

«Закрытых тем с Азербайджаном у Беларуси нет», - резюмировал президент.

Р.Бабаев