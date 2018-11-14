Экономический советник Трампа положительно оценивает диалог США и КНР по торговле

Глава Национального экономического совета США Ларри Кудлоу сообщил, что Вашингтон ведет диалог с Пекином по торговле, передает во вторник телеканал Си-эн-би-си.
"Мы вновь говорим с Китаем, и я думаю, что это очень-очень положительно", - сказал Л.Кудлоу.
По его словам, Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G-20 в Аргентине, в частности, обсудят вопросы торговли.
"Прямо сейчас у нас происходит общение на всех уровнях американского и китайского руководства", - отметил Л.Кудлоу.
Ранее газета "Уолл-стрит Джорнэл" сообщила, что министр финансов США Стивен Мнучин и заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ в ходе телефонных переговоров в пятницу не пришли к согласию о путях устранения разногласий в торговых отношениях. По данным газеты, США требуют, чтобы Китай выдвинул конкретное предложение, прежде чем переговоры по торговой сделке состоятся. Китайские чиновники не согласны, и настаивают на том, что прежде чем сделать официальное предложение, они хотят провести переговоры.
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