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Дальнее зарубежье 14.11.2018 00:31

Экономический советник Трампа положительно оценивает диалог США и КНР по торговле

Глава Национального экономического совета США Ларри Кудлоу сообщил, что Вашингтон ведет диалог с Пекином по торговле, передает во вторник телеканал Си-эн-би-си.

"Мы вновь говорим с Китаем, и я думаю, что это очень-очень положительно", - сказал Л.Кудлоу.

По его словам, Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G-20 в Аргентине, в частности, обсудят вопросы торговли.

"Прямо сейчас у нас происходит общение на всех уровнях американского и китайского руководства", - отметил Л.Кудлоу.

Ранее газета "Уолл-стрит Джорнэл" сообщила, что министр финансов США Стивен Мнучин и заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ в ходе телефонных переговоров в пятницу не пришли к согласию о путях устранения разногласий в торговых отношениях. По данным газеты, США требуют, чтобы Китай выдвинул конкретное предложение, прежде чем переговоры по торговой сделке состоятся. Китайские чиновники не согласны, и настаивают на том, что прежде чем сделать официальное предложение, они хотят провести переговоры.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]