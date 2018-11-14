Вашингтон требует от Пекина кардинальных изменений в политике - Пенс

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Пекину необходимо серьезно изменить его внутреннюю и внешнюю политику, если он намерен избежать "холодной войны" с Вашингтоном и его партнерами.

"Мы в самом деле полагаем, что так или иначе занимаем сильную позицию. Мы ввели пошлины на $250 млрд, и мы можем более чем в два раза увеличить (объем пошлин - ИФ). Я не думаю, что речь идет об обещаниях. Мы смотрим на результат. Мы ожидаем изменения позиции (Китая - ИФ)", - сказал М.Пенс в интервью газете "Вашингтон пост".

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп оставляет возможность для соглашения с председателем КНР Си Цзиньпином, но только если Китай изменит поведение в экономической, военной и политической областях в соответствии с требованиями Вашингтона.

Он отметил, что многое будет зависеть от встречи Д.Трампа и Си Цзиньпина "на полях" саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября.

"Точка зрения президента состоит в следующем: мы хотим донести, какие позиции мы занимаем, что мы готовы сделать, так что они (Китай - ИФ) смогли бы приехать в Аргентину с конкретными предложениями не только по торговому дефициту, с которым мы (США - ИФ) имеем дело... мы убеждены: Китай знает, каковы наши позиции", - пояснил вице-президент.

По его словам, Китай обязан сделать ряд уступок, в том числе в том, что касается проблем кражи интеллектуальной собственности, ограниченного доступа на китайские рынки, уважения международных норм, свободы навигации в международных водах Южно-Китайского моря и вмешательства в политическую жизнь западных стран.

М.Пенс подчеркнул, что если Китай не пойдет на уступки, то США готовы наращивать экономическое, политическое и дипломатическое давление на Пекин.

На вопрос журналиста, как поступят США, если Китай не станет принимать американские требования, чтобы избежать "холодной войны", М.Пенс ответил: "Так тому и быть".

Издание отмечает, что визит М.Пенса в страны Юго-Восточной Азии имеет целью заверить союзников и партнеров Вашингтона в наличии у США реальной и конкурентоспособной альтернативы такому китайскому проекту как "Один пояс - один путь".

Ожидается, что на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря, Д.Трамп и Си Цзиньпин встретятся, чтобы обсудить двусторонние отношения.

С 24 сентября США ввели 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд в год, и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Одновременно новые пошлины на американские товары на сумму $60 млрд начали действовать в Китае.

Ранее стороны взаимно повысили пошлины на продукцию стоимостью $34 млрд.