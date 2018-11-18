Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 12° 21 Ноя 15° 22 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 18.11.2018 18:12

Нетаньяху не считает нужным проводить досрочные выборы в Израиле

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху высказался против идеи провести в Израиле досрочные парламентские выборы, упомянув при этом непростую ситуацию в области безопасности, передают в воскресенье местные СМИ.

"В период деликатной (ситуации - ИФ) с безопасностью организовывать выборы - неуместно и неправильно", - сказал премьер в начале заседания кабинета министров.

Нестабильная политическая ситуация в Израиле стала результатом отставки министра обороны Авигдора Либермана в ответ на решение Б.Нетаньяху пойти на мирное соглашение с палестинцами сектора Газа при посредничестве Египта. Партия А.Либермана "Наш дом Израиль" оставила коалицию, лишив ее четырех голосов перевеса.

Ранее СМИ сообщали, что Б.Нетаньяху надеется отложить роспуск нынешнего правительства как минимум до конца года, чтобы за это время успеть назначить нового главу Генштаба Армии обороны и генерального инспектора полиции.

Очередные выборы в Израиле по плану должны состояться в ноябре 2019 года. В настоящее время правительственная коалиция сформирована партиями "Ликуд", "Кулану", "Еврейский дом", ШАС и Яхадут ха-Тора.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Нетаньяху неожиданно прибыл в Оман, встретился с султаном Нетаньяху назвал "дружественные отношения" с Путиным важными для безопасности Израиля Нетаньяху предостерег ХАМАС от новых атак против Израиля В канцелярии премьера Израиля назвали беспочвенными расследования в отношении Нетаньяху Израиль продолжит противостоять иранской угрозе - Нетаньяху Израиль пытается не дать своим противникам получить современное вооружение - Нетаньяху

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]