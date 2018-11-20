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Дальнее зарубежье 20.11.2018 14:46

КНДР уничтожила 10 пограничных постов в рамках соглашения с Южной Кореей

Северная Корея уничтожила несколько пограничных постов в рамках соглашения по ослаблению напряженности с Южной Кореей, передает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

Северная Корея подорвала 10 охранных постов в демилитаризованной зоне днем во вторник, предупредив о своих планах Сеул в воскресенье, сообщает агентство.

Южная Корея и КНДР вывели войска и оружие с 22 пограничных постов 12 ноября. Сеул и Пхеньян в рамках соглашения договорились уничтожить не все посты, а сохранить по одному.

Стороны договорились провести проверки итогов ликвидации постов в декабре.

Меры по снижению военной напряженности на границе двух Корей были предприняты в рамках исполнения двустороннего военного соглашения, подписанного 19 сентября во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне министрами обороны двух стран в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, ПОСТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]