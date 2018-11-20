КНДР уничтожила 10 пограничных постов в рамках соглашения с Южной Кореей

Северная Корея уничтожила несколько пограничных постов в рамках соглашения по ослаблению напряженности с Южной Кореей, передает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.
Северная Корея подорвала 10 охранных постов в демилитаризованной зоне днем во вторник, предупредив о своих планах Сеул в воскресенье, сообщает агентство.
Южная Корея и КНДР вывели войска и оружие с 22 пограничных постов 12 ноября. Сеул и Пхеньян в рамках соглашения договорились уничтожить не все посты, а сохранить по одному.
Стороны договорились провести проверки итогов ликвидации постов в декабре.
Меры по снижению военной напряженности на границе двух Корей были предприняты в рамках исполнения двустороннего военного соглашения, подписанного 19 сентября во время последнего межкорейского саммита в Пхеньяне министрами обороны двух стран в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»