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Дальнее зарубежье 30.11.2018 16:31

Китай призывает США не провоцировать инциденты в Южно-Китайском море

Власти КНР призывают США обеспечить безопасность действий американских военных в Южно-Китайском море, чтобы не допустить возникновения опасных ситуаций, сообщает сингапурский телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

"Мы призываем США усилить контроль за своими кораблями и самолетами, которые минуют китайскую территорию, с целью избежать непредвиденных событий", - цитирует телеканал выдержки из заявления представителя Народно-освободительной армии Китая Ли Хуаминя.

Согласно заявлению, в минувший понедельник американский ракетный крейсер "Ченселорвилл" подошел к архипелагу Сиша (английское название - Парасельские острова). Ему навстречу выдвинулись китайские корабли и самолеты, которые потребовали от крейсера покинуть этот район.

В свою очередь представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил на брифинге, что Пекин направил официальный протест американской стороне. При этом Китай призвал США прекратить провокации, нарушающие суверенитет КНР.

"Чэннел Ньюс Эйша" напоминает, что кроме того, в минувшую среду два военных корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив. После МИД Китая выразил обеспокоенность в связи с этим событием.

Тем временем лидеры США и КНР - Дональд Трамп и Си Цзиньпин - в субботу проведут двусторонние переговоры "на полях" саммита G20 в Аргентине. В ходе встречи будут обсуждаться торговые разногласия между странами, а также будет поднят вопрос о Тайване.

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Тэги: КИТАЙ, США, МОРЕ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]