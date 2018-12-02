Парламент Туркменистана ратифицировал Конвенцию о статусе Каспия

Депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана в субботу рассмотрели и приняли постановления о "О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря" и ряда других соглашений, касающихся сотрудничества на Каспии, сообщает Государственное информационное агентство страны.

В частности, депутаты приняли постановления "О ратификации Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве", "О ратификации Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта", "О ратификации Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море".

Как сообщалось, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря и данные соглашения о сотрудничестве прикаспийских стран были подписаны на Саммите глав прикаспийских государств в Актау в августе 2018 года.