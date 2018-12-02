Парламент Туркменистана ратифицировал Конвенцию о статусе Каспия

Депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана в субботу рассмотрели и приняли постановления о "О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря" и ряда других соглашений, касающихся сотрудничества на Каспии, сообщает Государственное информационное агентство страны.
В частности, депутаты приняли постановления "О ратификации Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве", "О ратификации Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта", "О ратификации Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море".
Как сообщалось, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря и данные соглашения о сотрудничестве прикаспийских стран были подписаны на Саммите глав прикаспийских государств в Актау в августе 2018 года.
Глава МИД Азербайджана принял участие в церемонии инаугурации президента Мексики
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев выразил соболезнование Трампу и Бушу-младшему в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 11 мес. снизился на 0,8%
США не будут повышать тарифы на китайские товары - Белый дом
Глава МИД Германии: выход европейского бизнеса из Nord Stream 2 никому не пойдет на пользу
Определились соперники сборной Азербайджана к отбору Евро-2020
Паспорт ОАЭ признали сильнейшим в мире, по нему можно въехать без визы в 167 стран
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Интересная акция от Bakcell для студентов университетов
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей социальных сетей
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»