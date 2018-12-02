Макрон обсудит на совещании действия властей в условиях массовых протестов

Президент Франции Эмманюэль Макрон, вернувшийся с саммита G20 в Аргентине, посетил в воскресенье Триумфальную арку и могилу неизвестного солдата в Париже, где накануне бесчинствовали погромщики, примкнувшие к протестному движению "желтых жилетов".
Он осмотрел следы действий вандалов, разбивших скульптурные элементы арки, и оставивших граффити. Погрому подверглась и внутренняя часть монумента. Несколько участников беспорядков сумели пробраться на смотровую площадку арки.
После этого президент встретился и побеседовал с полицейскими, продолжающими охранять ключевые места Парижа. Он продолжил осматривать кварталы близ площади Этуаль, где происходили беспорядки.
Э.Макрон созвал чрезвычайное совещание в Елисейском дворце, на котором предполагается найти решение о дальнейших шагах властей. В совещании примут участие премьер-министр Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.
Вместе с тем в движении "желтых жилетов" сообщают, что они не прекращают борьбу и готовят акции по всей стране на следующей неделе. По их мнению, правительство должно найти срочный ответ на требования улучшения жизни.
Спонтанно возникшее как народный протест движение "желтых жилетов" не структурировано, у него нет организационного центра, поэтому внедрение в их ряды групп хулиганов и мародеров не представляет никакого труда. Мирные участники акций не в состоянии контролировать действия погромщиков.
Движение "желтых жилетов" возникло как протест против повышения правительством цен на горючее, но в процессе акций стали озвучиваться более широкие требования остановить обнищание населения, а также призывы к отставке президента Э.Макрона.
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