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Дальнее зарубежье 03.12.2018 15:52

НАТО реагирует на усиление российских вооруженных сил пропорционально и взвешенно - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что альянс внимательно следит за изменениями в военном потенциале России, включая ее ракеты средней дальности.

"Мы внимательно следим за военным строительством России и анализируем его. Вот почему мы прибегли к самой крупной со времен окончания "холодной войны" адаптации и переброске (на территории Европы - ИФ) наших сил", - сказал он на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД стран НАТО.

"Мы также внимательно оцениваем российские (ракеты - ИФ) средней дальности и мы примем необходимые решения, чтобы гарантировать наличие у нас реальных средств сдерживания и защиты", - добавил он.

Вместе с тем генсек отметил, что альянс не стремится "зеркально" отвечать на усиление российских вооруженных сил. "Мы не стремимся отвечать зеркально. Мы реагируем пропорционально и взвешенным образом", - заявил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ВОЙСКА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]