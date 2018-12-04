Нетаньяху встретится с Помпео в Брюсселе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в Брюсселе развитие событий в регионе, сообщила канцелярия израильского премьера.
В поездке, которая продлится несколько часов, Б.Нетаньяху будут сопровождать глава израильской разведки "Моссад" Йоси Коэн, руководитель Совета по национальной безопасности Меир Бен Шабат и военный атташе премьер-министра Ави Балот, отмечает издание NEWSru Israel.
По его данным, договоренность о встрече была достигнута на прошлой неделе.
М.Помпео в Брюсселе примет участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая пройдет 4-5 декабря. В рамках этого мероприятия ожидается выступление госсекретаря США.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»