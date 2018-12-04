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ТЭК 04.12.2018 16:01

Цены на нефть в 2019г будут зависеть от предложения сырья со стороны ОПЕК, а не других нефтедобытчиков - ВБ

Динамика цен на нефть в 2019 году будет определяться уровнем предложения со стороны стран ОПЕК, а не других производителей нефти, не входящих в картель. Такой прогноз дает Всемирный банк в докладе "Экономика России: как обеспечить сохранение стабильности, удвоение темпов роста и сокращение бедности вдвое?".

"Что касается добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, то в 2019 году ожидается ее увеличение на 2 млн баррелей в сутки, при этом значительную часть дополнительного объема нефти на рынок поставят США , несмотря на существенные ограничения, обусловленные недостаточной пропускной способностью нефтепроводов и дефицитом рабочей силы", - говорится в докладе.

"Поскольку рост предложения нефти в странах, не входящих в ОПЕК, как ожидается, будет опережать рост спроса на мировом рынке, то динамика цен на нефть будет в большой степени зависеть от предложения нефти в странах-членах ОПЕК. В ответ на недавнее снижение цен на нефть Саудовская Аравия заявила о возможном повторном сокращении объемов добычи нефти в странах ОПЕК и государствах, не входящих в картель, примерно на 1 млн баррелей в сутки", - отмечается в документе.

"Однако необходимо будет убедить другие страны, особенно Россию, присоединиться к этой мере. Ожидается дальнейшее сокращение объемов добычи нефти в Венесуэле и возможно сократится добыча в Иране после того, как в 2019 году будут отменены исключения, введенные в отношении поставок нефти из Ирана в ряд стран; хотя динамика и характер развития ситуации связаны с большой неопределенностью. Кроме того, в других ключевых нефтедобывающих странах, таких как Ливия, сохраняются повышенные геополитические риски. Согласно оценкам, в настоящий момент уровень неиспользованных производственных мощностей в странах ОПЕК низок; это указывает на то, что в случае внезапного дефицита предложения нефти резервов для наращивания добычи будет недостаточно, что, вероятно, может повлечь за собой всплеск цен на нефть в 2019 году", - отмечает Всемирный банк.

По его оценке, средние цены на нефть в течение ближайших трех лет останутся на высоком уровне из-за неопределенности и роста спроса на мировом рынке. "Ожидается, что в течение трех ближайших лет средняя цена нефти составит $71 за баррель, хотя прогноз связан со значительной неопределенностью. Ожидается сохранение уверенного спроса", - говорится в докладе.

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Тэги: ОПЕК, НЕФТЬ, РЫНОК, АНАЛИЗ


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