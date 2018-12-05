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05.12.2018 09:00

Байден считает себя наиболее подходящей кандидатурой на пост президента США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что располагает всеми необходимыми качествами, чтобы занять должность американского лидера, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Дж.Байден, выступая в университете Мизулы (штат Монтана), сказал, что является наиболее квалифицированным претендентом на пост президента США.

При этом бывший вице-президент подчеркнул, что США не вынесут еще четыре года при Дональде Трампе, который, по его мнению, "является человеком, не способным говорить правду".

В настоящий момент Дж.Байден раздумывает над тем, баллотироваться ли на пост президента США, и объявит о решении в течение двух месяцев.

Следующие президентские выборы в США пройдут в 2020 году.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ПРЕЗИДЕНТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]