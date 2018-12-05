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Дальнее зарубежье 05.12.2018 13:15

Китай готовится возобновить закупки сои и СПГ в США

Власти Китая начали подготовку к возобновлению импорта соя-бобов и сжиженного природного газа (СПГ) из США после достижения договоренностей о заморозке повышения пошлин на поставки китайских товаров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

При этом пока непонятно, собирается ли правительство КНР отменить пошлины на сою и СПГ, введенные в ответ на действия властей США. Есть вероятность, что правительство будет компенсировать наценку покупателям указанной продукции.

Отмечается, что в октябре закупки соя-бобов в США Китаем рухнули на 95% по сравнению с тем же месяцем 2017 года, что негативно сказалось на ценах и на прибыли американских фермеров.

Китай не закупал СПГ в Штатах в октябре, однако, согласно данным о морских перевозках, в ноябре в КНР прибыл как минимум один танкер с американским газом, еще один находится в пути. Главными поставщиками газа в Китай являются Австралия, Туркмения и Катар.

На минувших выходных в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина была достигнута договоренность, согласно которой Штаты не будут повышать пошлины на китайские товары в течение 90 дней, а Китай увеличит закупки американской продукции. В это время будут вестись переговоры о долгосрочном решении торговых противоречий между странами.

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Тэги: КИТАЙ, США, ИМПОРТ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]