Китай готовится возобновить закупки сои и СПГ в США

Власти Китая начали подготовку к возобновлению импорта соя-бобов и сжиженного природного газа (СПГ) из США после достижения договоренностей о заморозке повышения пошлин на поставки китайских товаров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

При этом пока непонятно, собирается ли правительство КНР отменить пошлины на сою и СПГ, введенные в ответ на действия властей США. Есть вероятность, что правительство будет компенсировать наценку покупателям указанной продукции.

Отмечается, что в октябре закупки соя-бобов в США Китаем рухнули на 95% по сравнению с тем же месяцем 2017 года, что негативно сказалось на ценах и на прибыли американских фермеров.

Китай не закупал СПГ в Штатах в октябре, однако, согласно данным о морских перевозках, в ноябре в КНР прибыл как минимум один танкер с американским газом, еще один находится в пути. Главными поставщиками газа в Китай являются Австралия, Туркмения и Катар.

На минувших выходных в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина была достигнута договоренность, согласно которой Штаты не будут повышать пошлины на китайские товары в течение 90 дней, а Китай увеличит закупки американской продукции. В это время будут вестись переговоры о долгосрочном решении торговых противоречий между странами.