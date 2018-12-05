Китай готовится возобновить закупки сои и СПГ в США

Власти Китая начали подготовку к возобновлению импорта соя-бобов и сжиженного природного газа (СПГ) из США после достижения договоренностей о заморозке повышения пошлин на поставки китайских товаров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
При этом пока непонятно, собирается ли правительство КНР отменить пошлины на сою и СПГ, введенные в ответ на действия властей США. Есть вероятность, что правительство будет компенсировать наценку покупателям указанной продукции.
Отмечается, что в октябре закупки соя-бобов в США Китаем рухнули на 95% по сравнению с тем же месяцем 2017 года, что негативно сказалось на ценах и на прибыли американских фермеров.
Китай не закупал СПГ в Штатах в октябре, однако, согласно данным о морских перевозках, в ноябре в КНР прибыл как минимум один танкер с американским газом, еще один находится в пути. Главными поставщиками газа в Китай являются Австралия, Туркмения и Катар.
На минувших выходных в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина была достигнута договоренность, согласно которой Штаты не будут повышать пошлины на китайские товары в течение 90 дней, а Китай увеличит закупки американской продукции. В это время будут вестись переговоры о долгосрочном решении торговых противоречий между странами.
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