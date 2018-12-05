Министры ОПЕК+ призывают не спешить с выводами о сокращении добычи нефти до заседания мониторингового комитета

Министры стран, участвующих в сделке ОПЕК +, призывают не торопиться с выводами о возможности сокращения добычи нефти в 2019 году до заседания министерского мониторингового комитета, которое пройдет в ближайшие часы в Вене.
Как передают корреспонденты "Интерфакса" с места событий, министры уже ведут активные дипломатические переговоры перед началом его заседания. Так, днем глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели двухстороннюю встречу, которую российский министр охарактеризовал как "хорошую". При этом А.Новак не стал говорить, будет ли достигнут компромисс между странами ОПЕК и не-ОПЕК по вопросу поставок нефти, отметив, что "у нас впереди еще большая встреча".
Позже в отель, где остановился Х. аль-Фалих, приезжали поочередно министр нефти Кувейта Бахит аль-Рашиди, министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи, министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан и министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.
Первые три страны наиболее активно наращивают добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, Венесуэла же, наоборот, резко ее снизила.
После переговоров Б. аль-Рашиди покинул отель со словами о том, что консенсуса между странами нет "до дискуссии".
Министр нефти Ирака Т. аль-Гадбан также призвал не спекулировать на тему о возможном сокращении добычи до завершения заседания министерского мониторингового комитета по выполнению сделки ОПЕК+.
"Рано что-то говорить до заседания комитета", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли комитет обсуждать сокращение добычи и готов ли Ирак присоединиться к этой инициативе при необходимости.
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