Большинство южнокорейцев выступают за приезд Ким Чен Ына в Сеул - опрос

Более 60% жителей Южной Кореи приветствуют возможный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сеул, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного центром Realmeter.

Согласно опросу, по мнению 61,3% респондентов, визит будет способствовать установлению мира на Корейском полуострове.

Тем временем 31,3% выступают против визита Ким Чен Ына в Сеул. Они считают, что Пхеньян только делает видимость, что стремится к миру.

Как отмечается, во всех опрашиваемых регионах и возрастных группах число сторонников визита Ким Чен Ына превысило число противников.

В опросе, который проводился в среду, участвовало 500 человек из разных районов страны. Максимальная погрешность составила 4,4%.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что визит Ким Чен Ына в Южную Корею может состояться 18-20 декабря.

В канцелярии южнокорейского президента опровергли предположения СМИ о дате визита, отметив, что Ким Чен Ын может посетить Южную Корею в декабре или в начале следующего года.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявил, что продолжает рассчитывать на то, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул состоится до конца года, однако не уверен в этом. "Сохраняется возможность, что визит председателя Ким Чен Ын состоится в нынешнем году, но существуют более важные вещи, чем сроки", - заявил он в ходе визита в Новую Зеландию.