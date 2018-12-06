Фалих: варианты сокращения добычи в рамках ОПЕК+ - 0,5-1,5 млн б/с, на 1 млн б/с наиболее оптимально

Варианты сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ рассматриваются в диапазоне от 0,5 млн б/с до 1,5 млн б/с, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих.
Он сказал, что в идеале все должны присоединиться к сокращениям в равной степени.
Министр высказал мнение, что снижение нефтедобычи на 1 млн б/с всеми странами ОПЕК+ будет достаточным.
Как сообщалось, в среду министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи заявил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода - до конца июня 2019 года. Он отметил, что сокращение добычи может достигнуть 1 млн б/с.
Как сообщал Bloomberg, некоторые из членов ОПЕК полагают, что странам организации будет достаточно сократить добычу менее чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с), чтобы восстановить баланс на рынке.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»