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ТЭК 06.12.2018 15:20

Фалих: варианты сокращения добычи в рамках ОПЕК+ - 0,5-1,5 млн б/с, на 1 млн б/с наиболее оптимально

Варианты сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ рассматриваются в диапазоне от 0,5 млн б/с до 1,5 млн б/с, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

Он сказал, что в идеале все должны присоединиться к сокращениям в равной степени.

Министр высказал мнение, что снижение нефтедобычи на 1 млн б/с всеми странами ОПЕК+ будет достаточным.

Как сообщалось, в среду министр нефти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи заявил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода - до конца июня 2019 года. Он отметил, что сокращение добычи может достигнуть 1 млн б/с.

Как сообщал Bloomberg, некоторые из членов ОПЕК полагают, что странам организации будет достаточно сократить добычу менее чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с), чтобы восстановить баланс на рынке.

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]