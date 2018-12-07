Супруга Нетаньяху дала показания в рамках дела о коррупции

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху дала показания в полиции в рамках антикоррупционного разбирательства, сообщает в пятницу газета "Гаарец".
Беседа прошла в отделении специального подразделения израильской полиции "Лахав 433" в городе Ришон-ле-Цион.
С.Нетаньяху подозревают в том, что она солгала государственному контролеру об оплате труда своего бывшего помощника Нира Хефеца.
Полиция Израиля 2 декабря распространила заявление, в котором рекомендует предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и его супруге по подозрению в коррупции.
В течение продолжительного времени в Израиле идут расследования по нескольким делам о коррупции. Так называемое "дело 4000" касается отношений между Б.Нетаньяху и бизнесменом Шаулем Эловичем. Следствие полагает, что Б.Нетаньяху мог вступить в сговор с Ш.Эловичем, владеющим контрольным пакетом акций израильской телекоммуникационной компании "Безек".
В то же время ведутся расследования по двум другим делам - "делу 1000" и "делу 2000". Следствие предполагает, что премьер-министр неоднократно получал дорогие подарки в обмен на покровительство. В частности, следователи полагают, что Б.Нетаньяху пытался заключить сделку с руководством одного из крупнейших изданий Израиля - газеты "Едиот Ахронот".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»