Супруга Нетаньяху дала показания в рамках дела о коррупции

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху дала показания в полиции в рамках антикоррупционного разбирательства, сообщает в пятницу газета "Гаарец".

Беседа прошла в отделении специального подразделения израильской полиции "Лахав 433" в городе Ришон-ле-Цион.

С.Нетаньяху подозревают в том, что она солгала государственному контролеру об оплате труда своего бывшего помощника Нира Хефеца.

Полиция Израиля 2 декабря распространила заявление, в котором рекомендует предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и его супруге по подозрению в коррупции.

В течение продолжительного времени в Израиле идут расследования по нескольким делам о коррупции. Так называемое "дело 4000" касается отношений между Б.Нетаньяху и бизнесменом Шаулем Эловичем. Следствие полагает, что Б.Нетаньяху мог вступить в сговор с Ш.Эловичем, владеющим контрольным пакетом акций израильской телекоммуникационной компании "Безек".

В то же время ведутся расследования по двум другим делам - "делу 1000" и "делу 2000". Следствие предполагает, что премьер-министр неоднократно получал дорогие подарки в обмен на покровительство. В частности, следователи полагают, что Б.Нетаньяху пытался заключить сделку с руководством одного из крупнейших изданий Израиля - газеты "Едиот Ахронот".