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Дальнее зарубежье 07.12.2018 21:56

Ракета-носитель Delta IV выведет на орбиту очередной американский разведывательный спутник

Ракета-носитель Delta IV в субботу, как ожидается, выведет на орбиту очередной спутник в интересах Национального управления военно-космической разведки США, сообщает компания United Launch Alliance.

Старт ракеты будет осуществлен компанией с авиабазы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

United Launch Alliance является совместным предприятием корпораций "Боинг" и "Локхид Мартин", которое осуществляет запуски в интересах американского разведывательного сообщества.

Сведения о секретном спутнике официально не раскрываются. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую полярную орбиту будет выведен очередной разведывательный спутник KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

Теоретическая разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра - такое же, как на американском космическом телескопе "Хаббл", который в свое время был создан компанией "Локхид Мартин" на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает "Хаббл" и имеет длину 19,5 метров, диаметр - около 3 метров.

На данный момент в составе американской орбитальной группировки уже имеются четыре спутника типа KH-11.

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Тэги: США, КОСМОС, РАЗВЕДКА, СПУТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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