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ТЭК 07.12.2018 18:59

Чад, ЮАР и Узбекистан присоединяются к ОПЕК в качестве наблюдателей

Несколько стран присоединяются к ОПЕК в качестве наблюдателей, сообщил журналистам президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи.

"Я хотел бы отметить ряд стран, не входящих в ОПЕК, которые сегодня присоединились к нам в качестве наблюдателей. Это Чад, Южная Африка, Узбекистан, а также Ассоциация африканских производителей нефти (APPA)", - сказал он.

"Забегая вперед, мы приветствуем новые страны, которые присоединятся к нам и будут ответственно работать над балансировкой рынка и сохранением такой с трудом достигнутой стабильности", - отметил он.

Ассоциация африканских производителей нефти (African Petroleum Producers Association - APPA) была основана в 1986 году, она объединяет 18 африканских нефтедобывающих стран, в том числе Нигерию и Анголу.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]