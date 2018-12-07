Чад, ЮАР и Узбекистан присоединяются к ОПЕК в качестве наблюдателей

Несколько стран присоединяются к ОПЕК в качестве наблюдателей, сообщил журналистам президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи.

"Я хотел бы отметить ряд стран, не входящих в ОПЕК, которые сегодня присоединились к нам в качестве наблюдателей. Это Чад, Южная Африка, Узбекистан, а также Ассоциация африканских производителей нефти (APPA)", - сказал он.

"Забегая вперед, мы приветствуем новые страны, которые присоединятся к нам и будут ответственно работать над балансировкой рынка и сохранением такой с трудом достигнутой стабильности", - отметил он.

Ассоциация африканских производителей нефти (African Petroleum Producers Association - APPA) была основана в 1986 году, она объединяет 18 африканских нефтедобывающих стран, в том числе Нигерию и Анголу.