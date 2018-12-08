Путин: нечего приходить во власть, если нет четкой программы действий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает допустимым нахождение у власти только людей с четкой программой действий.

"Это важная вещь - формирование высшего института власти в стране. Вне зависимости от фамилий. Конечно, фамилии важны, но они важны только в том смысле, что за каждой фамилией должна стоять определенная программа действий", - сказал В.Путин, выступая на съезде "единороссов".

Как отметил президент РФ, "это касается и президентского, и правительственного, и регионального - какого угодно уровня".

"Если нет четкого понимания, что нужно делать и как нужно делать для развития страны, то нечего приходить во власть. Нечего там делать. Потому что институты власти формируются не для того, чтобы люди, которые туда добрались, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах", - подчеркнул В.Путин.

"Ответственные люди, а мы с вами такие, должны поступать совершенно иначе", - добавил президент.