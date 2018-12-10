Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник вечером выступит с обращением к согражданам по поводу не прекращающихся уже месяц акций протеста, сообщает в воскресенье французское телевидение.
Телеобращение запланировано на 20:00 (22:00 мск). В правительстве Франции пояснили, что глава государства планирует объявить о ряде мер, вступающих в силу немедленно. Они будут нацелены на решение финансовых и иных проблем, на которые жалуются демонстранты.
Ранее в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в создавшейся ситуации правительству необходимо думать не только о повышении конкурентоспособности экономики страны, но и о благосостоянии населения. Наблюдатели сочли этот призыв важным сигналом, так как Ж.-И.Лен Дриан хоть и является одним из наиболее авторитетных министров, редко высказывается на темы, не касающиеся напрямую его ведомства.
Во Франции уже в течение месяца каждую субботу проходят акции протеста против правительства, организованные движением "Желтых жилетов". Изначально речь шла об автомобилистах, протестующих против повышения налога на бензин. Однако со временем перечень требований демонстрантов расширился. Э.Макрон уже объявил о решении не повышать налог на горючее, однако несмотря на это 8 декабря в Париже и других городах прошли масштабные акции "Желтых жилетов".
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