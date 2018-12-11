МИД Израиля оказался в бедственном положении из-за острой нехватки средств

Ряд израильских послов на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обрушились на него с критикой за бедственное финансовое положение МИД и загранпредставительств, сообщила во вторник газета "Таймс оф Израэль".
"Министерство иностранных дел никогда не было в таком бедственном положении", - приводит издание слова посла Израиля в Нидерландах Авива Шир-она в ходе закрытой встречи с Б.Нетаньяху в рамках ежегодного совещания глав зарубежных представительств в минувший понедельник.
"У нас нет средств на финансирование нашей деятельности", - пожаловался дипломат премьеру, который является также главой МИД страны.
"Дело дошло до того, что мы не можем работать. Государство Израиль бросает руководителей своих представительств за рубежом и лишает их мотивации", - подчеркнул А.Шир-он.
"Решение должно быть найдено. Люди не могут работать, не получая зарплаты",- вторил ему посол в Германии Джереми Иссахарофф.
Посол во Франции Ализа Бин Нун посетовала, что в обществе сложился негативный образ сотрудников МИД, которые не могут доносить до зарубежных партнеров послания страны, не имея соответствующих инструментов.
На закрытой встрече послы говорили о бюджетных сокращениях во внешнеполитическом ведомстве, о передаче части его полномочий другим министерствам.
Газета отмечает, что профсоюз работников МИД неоднократно выражал протест против сокращения бюджета министерства, включая урезание окладов послов, а также закрытие дипмиссий, и угрожал забастовкой.
Б.Нетаньяху в ответ на критику признал на встрече, что фонды чересчур децентрализованы, и обещал вернуть их министерству после выборов.
Премьер также обещал назначить министра иностранных дел.
В прошлом профсоюз МИД Израиля неоднократно объявлял забастовки сотрудников министерства, требуя повышения их зарплат и улучшения условий пребывания за рубежом. Во время таких акций сотрудники центрального аппарата и дипмиссий прекращали, в частности, готовить визиты свои и зарубежных официальных лиц вплоть до руководителей стран.
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