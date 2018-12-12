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Регион 12.12.2018 14:34

Грузинская оппозиция планирует акцию протеста в Телави во время инаугурации Зурабишвили

Представители оппозиционных партий, объединенных в предвыборный блок "Сила в единстве", намерены провести 16 декабря массовую акцию протеста в городе Телави, где будет в этот же день проходить церемония инаугурации избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мы не признаем итоги президентских выборов, так как их результаты были достигнуты путем подкупа избирателей и насилия над ними", - заявил на брифинге в среду проигравший президентские выборы кандидат от оппозиционного блока Григол Вашадзе.

Он отметил, что акция оппозиции в Телави будет мирной, в рамках закона.

"Мы проведем также акцию протеста 16 декабря и в Тбилиси. Мы хотим этими акциями донести до властей голос разгневанных избирателей", - сказал Г.Вашадзе.

В минувший понедельник экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в соцсетях, что оппозиция должна мобилизоваться и вести бескомпромиссную, но "в рамках Конституции", борьбу с нынешними грузинскими властями. Он призвал оппозиционеров создавать "мобильные группы в 5-10 человек", но не объяснил для чего.

Церемонии инаугурации избранного президента Грузии С.Зурабишвили пройдет во дворце царя Ираклия Второго в городе Телави. В ней примут примут участие 1200 гостей и 200 военнослужащих, сообщали ранее грузинские СМИ со ссылкой на организаторов.

Руководитель администрации правительства Грузии Каха Кахишвили сообщил журналистам, что после церемонии инаугурации С.Зурабишвили устроит прием гостей в расположенном рядом с Телави туристическом центре Цинандали.

"В рамках церемонии инаугурации предполагается посещение президентом в Тбилиси пантеона, где похоронены выдающиеся деятели Грузии", - сказал К.Кахишвили.

По данным ЦИК Грузии, С.Зурабишвили набрала во втором туре выборов президента 59,52% голосов избирателей, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Г.Вашадзе - 40,48%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПЛАНЫ


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