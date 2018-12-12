Азербайджан в январе-сентябре сократил выручку от экспорта золота на 4%

Азербайджан в январе-сентябре 2018 года экспортировал на мировые рынки 2 тыс. 266,84 кг золота, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
«В январе-сентябре 2018 года экспорт золота из Азербайджана составил 2 тыс. 266,84 кг на сумму $92 млн 996,43 тыс. В январе-сентябре 2017 года экспорт золота из Азербайджана составил 2 тыс. 365,5 кг на сумму $95 млн 313,63 тыс. Таким образом, экспорт золота в количественном выражении сократился на 4,2%, в стоимостном – на 2,5%", - отметили в правительстве.
В III-ем квартале 2018 года экспорт золота из Азербайджана составил 828,8 кг на $32 млн 283,37 тыс.
Весь объем экспорта золота в январе-сентябре пришелся на Швейцарию.
Как сообщалось, в январе-сентябре 2018 года добыча золота в Азербайджане составила 3 тыс. 356,7 кг.
В 2017 году экспорт золота из Азербайджана составил 3 тыс. 360,59 кг на сумму $139 млн 375,54 тыс.
Добыч а золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений: одного - в Нахичевани, двух - в Гедабекском районе Азербайджана (450 км к западу от Баку) и трех - Кельбаджаре и Зангелане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, в целом с этих 6 месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года – рудник Угур.
Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО «AzerGold», созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
ЗАО "AzerGold" в 2016 году начало добычу золота и серебра с месторождения Човдар, в 2017 году - экспорт золотых и серебряных слитков.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»